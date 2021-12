Legende: Kein Betrieb am Sonntag im Turf Moor Die Premier-League-Partie zwischen Burnley und Everton lässt auf sich warten. Keystone

Everton mangels Personal nicht einsatzfähig

In der Premier League ist im Zug von Corona-Fällen die nächste Partie am traditionellen «Boxing Day» abgesagt worden. Nach Liverpool vs. Leeds United und Wolverhampton vs. Watford strich die Liga auch das für den Stephanstag geplante Spiel zwischen Burnley und Everton. Everton habe um die Absage gebeten, hiess es in einer Mitteilung. Da es in der von Covid-19 betroffenen Mannschaft zusätzlich verletzte Spieler gebe, stünden für die Partie der 19. Runde auf Seiten der «Toffees» nicht genügend einsatzfähige Profis zur Verfügung. Am letzten Wochenende hatten in Englands Spitzenliga nur 4 der 10 angesetzten Begegnungen stattfinden können. Bei einem Treffen am Montag hatten sich alle Klubs trotzdem darauf verständigt, keine Feiertagspause einzulegen.

01:22 Video Tottenham-Coach Conte über die Corona-Situation (engl.) Aus Sport-Clip vom 24.12.2021. abspielen