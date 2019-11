Citys Agüero fällt aus

Der Stürmer Sergio Agüero wird Manchester City einige Wochen fehlen, wie der Trainer Pep Guardiola bestätigte. Der Argentinier, der am Samstag gegen Chelsea humpelnd ausgewechselt wurde, laboriert an einer Sehnenverletzung. Wie lange Agüero genau ausfällt, ist offen. Er dürfte jedoch das Manchester-Derby am 7. Dezember verpassen.

Van Basten temporär abgesetzt

Nach dem TV-Eklat mit dem Nazi-Gruss «Sieg Heil» setzt der Sender Fox Sports seine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen niederländischen Fussball-Nationalspieler Marco van Basten für eine Woche lang aus. Das teilte der Sender am Montag via Twitter mit. Das Honorar, das van Basten üblicherweise erhalte, werde an das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) gespendet, um das Bewusstsein und Wissen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zu fördern, informierte der Sender.

CR Flamengo holt sich brasilianische Meisterschaft

Flamengo gewann am Samstag nach 1981 erst zum zweiten Mal die Copa Libertadores. Der Spitzenklub kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Nur 23 Stunden nach dem 2:1-Finalerfolg gegen den argentinischen Titelverteidiger River Plate darf sich der Traditionsverein aus Rio de Janeiro auch vorzeitig brasilianischer Meister nennen. Da Verfolger SE Palmeiras am Sonntag verlor, setzt sich CR Flamego zehn Jahre nach dem letzten Triumph wieder die nationale Krone auf.

