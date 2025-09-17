Legende: Muskelverletzung im Oberschenkel Trent Alexander-Arnold. Keystone/EPA/SERGIO PEREZ

Alexander-Arnold fällt lange aus

Real Madrid muss wochenlang auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Rechtsverteidiger erlitt im Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Laut spanischen Medienberichten soll Alexander-Arnold bis zu acht Wochen ausfallen. Damit ist fraglich, ob der Engländer im «Clasico» gegen Barcelona (26. Oktober) oder bei der Rückkehr zu Ex-Klub FC Liverpool (4. November) wieder zur Verfügung steht. Auch Dani Carvajal, der bereits nach fünf Minuten für Alexander-Arnold eingewechselt wurde, wird Real in der «Königsklasse» nach seiner Tätlichkeit gegen Marseille vorerst gesperrt fehlen.

