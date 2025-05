Per E-Mail teilen

Legende: Verlängert seinen Vertrag nicht Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold. imago images/Shutterstock/Kieran McManus

Premier League: Alexander-Arnold verlässt «Reds»

Trent Alexander-Arnold wird den englischen Meister FC Liverpool nach 21 Jahren verlassen. Die «Reds» teilten am Montag mit, dass das Urgestein seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der 26-Jährige wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht. Alexander-Arnold kam 2004 in den Nachwuchs von Liverpool und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Unter Jürgen Klopp gewann der englische Nationalspieler 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Bislang absolvierte er 351 Spiele für den LFC.

2. Bundesliga: Funkel übernimmt bei Köln

Der 1. FC Köln holt Trainer-Routinier Friedhelm Funkel zurück. Der 71-Jährige folgt beim Zweitligisten auf den bisherigen Trainer Gerhard Struber, unter dessen Regie die zweitplatzierten Kölner zuletzt deutlich an Schwung verloren haben. Funkel unterschrieb für zwei bzw. inklusive möglicher Relegation vier Spiele. Funkel hatte Köln bereits zweimal trainiert, zuletzt gelang dem Klub unter seiner Führung im Jahr 2021 in der Relegation der Klassenerhalt in der Bundesliga.