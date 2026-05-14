Legende: Bleibt Brasilien treu Carlo Ancelotti. Keystone / AP Photo / Lee Jin-man

Ancelotti verlängert in Brasilien

Carlo Ancelotti bleibt bis zur Fussball-WM 2030 Trainer von Rekordweltmeister Brasilien. Der Italiener kündigte in einem Video die Verlängerung seines Vertrages um vier weitere Jahre an. «Wir arbeiten daran, die brasilianische Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze zu bringen», sagte Ancelotti. «Wir wollen mehr: mehr Siege, mehr Zeit, mehr Arbeit». Verbandschef Samir Xaud sprach von einem «historischen Tag» für Brasilien, wie das Nachrichtenportal Globo Esporte berichtete. Die Vertragsverlängerung von Ancelotti sei ein wichtiger Schritt, um der Seleção eine stärkere, modernere und wettbewerbsfähigere Struktur zu bieten. Der 67-jährige Ancelotti trainiert Brasilien seit einem Jahr. Zuvor hatte er mit Milan und Real Madrid insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen.