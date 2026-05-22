Legende: Bald nicht mehr bei Real Alvaro Arbeloa nach der Medienkonferenz am Freitag. Keystone/EPA/Javier Lizon

LaLiga: Arbeloa macht den Weg frei

Trainer Alvaro Arbeloa hat seinen Abschied von Real Madrid bestätigt. «Ja», antwortete der 43-Jährige am Freitag auf die Frage eines spanischen Journalisten, ob er in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer von Real tätig sei. In den vergangenen Wochen hatte sich der Abschied bereits angedeutet. Präsident Florentino Perez steht laut übereinstimmenden Medienberichten in Verhandlungen mit Startrainer Jose Mourinho. In ungeordneter Rolle werde Arbeloa dem möglichen Trainerteam um den Portugiesen nicht angehören, wie Arbeloa nun selbst bestätigte.

Premier League: Carrick darf bleiben

Manchester United baut weiter auf Teammanager Michael Carrick. Wie der Verein vor dem letzten Spieltag der Premier League mitteilte, erhielt der frühere Profi einen Vertrag bis 2028. «Michael hat sich die Chance, unsere Herrenmannschaft weiter zu führen, redlich verdient», sagte Fussball-Direktor Jason Wilcox zu der Entscheidung. Carrick hatte seinen früheren Klub im Januar übernommen und als Tabellendritter bereits vorzeitig nach 2 Jahren Abstinenz wieder die Champions-League-Qualifikation erreicht.

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