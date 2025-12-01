Legende: Ihm wurde der Turnaround nicht mehr zugetraut Sandro Wagner. Imago Images/Eibner/Wolfgang Frank

Bundesliga: Wagner nicht länger Trainer von Zesiger und Rieder

Der FC Augsburg hat sich am Montag von Trainer Sandro Wagner getrennt. Der 38-Jährige hatte den Posten erst im Sommer übernommen. Nach 12 Spieltagen steht der FCA mit lediglich 10 Punkten auf Platz 14. Am Samstag hatte Augsburg in Hoffenheim mit 0:3 verloren, danach kam es zu einem folgenreichen Gespräch zwischen Wagner und der Klubführung. Manuel Baum wird den Klub mit den beiden Schweizern Cédric Zesiger und Fabian Rieder interimistisch bis zur Winterpause übernehmen.

Slowenien trennt sich von Nationaltrainer

Der slowenische Fussballverband verzichtet nach dem Verpassen der Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 auf eine Vertragsverlängerung mit Nationaltrainer Matjaz Kek. Die Slowenen schlossen die Gruppe B mit nur zwei Punkten aus sechs Spielen hinter der Schweiz und dem Kosovo auf dem 3. Platz ab – gegen die Schweiz gab es zu Hause ein 0:0. Kek war seit 2018 zum zweiten Mal slowenischer Nationaltrainer.

