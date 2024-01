Bayern verpflichtet Boey – Coman länger out

Legende: Erhält einen Vertrag bis 2028 bei den Bayern Sacha Boey. imago images/Sebastian Frej

Der FC Bayern hat auf seine Probleme in der Abwehr mit der Verpflichtung des Franzosen Sacha Boey reagiert. Der 23-jährige Rechtsverteidiger kommt von Galatasaray Istanbul und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme soll bei 29 Millionen Euro liegen. Boey ist der zweite Wintertransfer der Münchner nach Innenverteidiger Eric Dier, der für rund vier Millionen Euro von Tottenham Hotspur gekommen war. Mit Kingsley Coman fällt beim deutschen Rekordmeister derweil der nächste Stammspieler für längere Zeit aus. Der französische Internationale zog sich am Samstag beim 3:2-Sieg in Augsburg einen Innenbandriss im linken Knie zu und wird mehrere Wochen pausieren müssen.