Legende: Muss in den nächsten Spielen zuschauen Bayerns Alphonso Davies. Imago/Sven Simon

Bundesliga: Davies mit Muskelverletzung

Bayern München muss im Endspurt einmal mehr in dieser Saison auf Alphonso Davies verzichten. Der 25-jährige Kanadier zog sich beim Halbfinal-Aus in der Champions League gegen PSG eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zu. Davies falle «damit mehrere Wochen aus», teilte der Klub vor dem Bundesligaspiel am Samstag in Wolfsburg mit. Welche Auswirkungen die Verletzung auf die Heim-WM für Davies haben wird, ist offen. Sein Kanada trifft am 24. Juni auf die Schweiz.

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