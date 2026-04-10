Legende: Ist vorerst aussen vor Lennart Karl. Imago Images/Marco Steinbrenner

Bayern München vorerst ohne Karl

Bayern München muss bis auf Weiteres ohne Lennart Karl auskommen. Der 18-jährige Aufsteiger der Saison zog sich einen Muskelfaserriss zu und fällt «vorerst» aus, wie der deutsche Rekordmeister in seiner Mitteilung schreibt. Damit verpasst Karl nicht nur das Bundesliga-Spiel am Wochenende bei St. Pauli, sondern auch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Real Madrid.

Baldini folgt vorerst auf Gattuso

Silvio Baldini übernimmt zumindest vorübergehend das Amt des italienischen Nationaltrainers. Der aktuelle Verbands-Coach der U21 folgt auf Gennaro Gattuso, der nach dem Debakel in den WM-Playoffs genauso zurücktrat wie auch Verbandspräsident Gabriele Gravina. Italien bestreitet im Juni zwei Testspiele gegen Luxemburg und Griechenland. Erst danach soll der definitive Nachfolger von Gattuso ernannt werden.

Polens Co-Trainer Magiera mit 49 Jahren verstorben

Der polnische Fussball trauert um Jacek Magiera. Wie der Fussballverband PZPN mitteilte, verstarb der Co-Trainer der Nationalmannschaft am Freitag im Alter von 49 Jahren. Polnischen Medienberichten zufolge soll Magiera beim Lauftraining zusammengebrochen sein. Er wurde demnach vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er kurz darauf starb.

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