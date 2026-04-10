Legende: Ist vorerst aussen vor Lennart Karl. Imago Images/Marco Steinbrenner

Bundesliga: Bayern München vorerst ohne Karl

Bayern München muss bis auf Weiteres ohne Lennart Karl auskommen. Der 18-jährige Aufsteiger der Saison zog sich einen Muselfaserriss zu und fällt «vorerst» aus, wie der deutsche Rekordmeister in seiner Mitteilung schreibt. Damit verpasst Karl nicht nur das Bundesliga-Spiel am Wochenende bei St. Pauli, sondern auch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Real Madrid.

Polens Co-Trainer Magiera mit 49 Jahren verstorben

Der polnische Fussball trauert um Jacek Magiera. Wie der Fussballverband PZPN mitteilte, verstarb der Co-Trainer der Nationalmannschaft am Freitag im Alter von 49 Jahren. Polnischen Medienberichten zufolge soll Magiera beim Lauftraining zusammengebrochen sein. Magiera war seit Juli als Assistent von Nationalcoach Jan Urban tätig. In seiner aktiven Karriere hatte Magiera mit Legia Warschau zweimal die Meisterschaft und einmal den polnischen Pokal gewonnen. Seine Karriere beendete er 2006. Als Trainer gewann er 2016 mit Legia die Meisterschaft.

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