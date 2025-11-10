Legende: Hechtet in der WM-Quali nicht nach den Bällen Thibaut Courtois imago images/DeFodi Images

LaLiga: Courtois offenbar verletzt

Thibaut Courtois steht der belgischen Nationalmannschaft in den abschliessenden WM-Qualifikationsspielen gegen Kasachstan und Liechtenstein voraussichtlich nicht zur Verfügung. Der Torhüter von Real Madrid habe beim 0:0 in der Liga bei Rayo Vallecano am Sonntag eine Adduktorenverletzung erlitten, wegen der er laut spanischer Medienberichte bis zu 12 Tage pausieren müsse.

Serie A: Atalanta trennt sich von Juric

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo hat sich von Trainer Ivan Juric getrennt. Der Europa-League-Sieger von 2024 reagierte damit auf den schwachen Saisonstart, nach der 0:3-Heimniederlage am Sonntag gegen US Sassuolo liegt Bergamo in der Serie A nur auf Platz 13. Als Nachfolger Jurics wird der frühere italienische Nationalspieler Raffaele Palladino (zuletzt AC Florenz) gehandelt. Der frühere kroatische Nationalspieler Juric hatte erst zur laufenden Saison Atalantas Trainerikone Gian Piero Gasperini (jetzt AS Rom) beerbt. In der Champions League ist Atalanta mit sieben Punkten aus vier Spielen zufriedenstellend gestartet.

Resultate