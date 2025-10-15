Legende: Zählt zu den besten jungen Spielerinnen Europas Iman Beney. Imago/Sportimage

Beney für Nachwuchspreis nominiert

Grosse Ehre für Iman Beney: Die 19-jährige Schweizer Nati-Spielerin gehört zu den 10 Finalistinnen für den Golden-Girl-Award. Die Auszeichnung wird seit 2022 jährlich durch die italienische Zeitung Tuttosport verliehen. Beney führte YB im letzten Jahr zur Meisterschaft und gehörte an der Heim-EM im Sommer zu den Leistungsträgerinnen der Nati. Für ihren neuen Klub Manchester City erzielte sie in den letzten beiden Ligaspielen jeweils ein Tor.

Tschechiens Trainer Hasek entlassen

Nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer zieht Tschechiens Verband Konsequenzen: Nationaltrainer Ivan Hasek muss seinen Posten räumen. Der 62-jährige Hasek hatte das Team seit Januar 2024 geführt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar. Der Ablauf erinnert an die Vorkommnisse 1990 in Österreich. Damals verlor die ÖFB-Auswahl auf den Färöern 0:1 (statt des angekündigten 10:0-Sieges). Trainer Josef Hickersberger musste gehen.

