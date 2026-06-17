Legende: Abschied nach 9 Jahren Bernardo Silva verlässt Manchester City Richtung Real Madrid. Getty Images/James Gill

LaLiga: Auch Silva zu den «Königlichen»

Nach Trainer José Mourinho und Aussenverteidiger Marc Cucurella hat Real Madrid den nächsten Top-Transfer getätigt. Von Manchester City stösst der portugiesische Nationalspieler Bernardo Silva ablösefrei zu den «Königlichen». Der 31-jährige Mittelfeldspieler hatte in den letzten 9 Jahren unglaubliche 19 Titel mit den «Citizens» gewonnen – darunter sechsmal die Meisterschaft sowie 2023 die Champions League.

Bundesliga: Leipzig trennt sich von Trainer Werner

RB Leipzig hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ole Werner beendet. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Über eine mögliche Trennung wurde bereits seit einigen Wochen spekuliert. Die abgelaufene Saison hatte Leipzig auf dem 3. Schlussrang beendet. Als Nachfolger von Werner wird Martin Demichelis gehandelt.

Eredivisie: Van Bronckhorst übernimmt bei Feyenoord

Feyenoord Rotterdam setzt beim Neustart nach einer enttäuschenden Saison auf Trainer Giovanni van Bronckhorst. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Robin van Persie an. Für van Bronckhorst, der schon als Profi erfolgreich für Feyenoord gespielt hatte, ist es die zweite Amtszeit in Rotterdam.