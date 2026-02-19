Legende: Muss sich im Achtelfinal geschlagen geben Der Macarthur FC mit Co-Trainer Bruno Berner. Imago/AAP, Keystone/Samuel Golay

Australien: Berner im Achtelfinal out

Bruno Berner, Co-Trainer von Mile Sterjovski (Ex-Basel) beim Macarthur FC, ist in der AFC Champions League Two im Achtelfinal ausgeschieden. Im asiatischen Pendant zur Europa League rangen die Australier zu Hause Bangkok United zwar spät ein 2:2 ab, dieses Resultat reichte nach dem 0:2 im Hinspiel jedoch nicht mehr fürs Weiterkommen. Der 48-jährige Berner, Ex-Trainer von Winterthur und den Grasshoppers, ist seit Juli 2025 beim Klub aus Sydney angestellt und besitzt noch einen Vertrag bis Ende Juni. In der heimischen Meisterschaft liegt Macarthur auf dem beachtlichen 5. Rang.