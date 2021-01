Legende: Musste trotz Sieg gehen Gaizka Garitano. Keystone

Spanien: Garitano bei Bilbao entlassen

Athletic Bilbao hat sich wenige Stunden nach dem 1:0-Sieg gegen Elche von Trainer Gaizka Garitano getrennt. Der 45-Jährige hatte die Basken, die aktuell 9. in Spanien sind, Ende 2018 übernommen. Neuer Trainer bei Bilbao wird gemäss einer Mitteilung Marcelino Garcia Toral.

England: Sänger von «You'll Never Walk Alone» gestorben

Gerry Marsden, der Sänger der britischen Band «Gerry and the Pacemakers», ist im Alter von 78 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Die Band wurde mit ihrer Version von «You'll Never Walk Alone» berühmt, die als Hymne des FC Liverpool Kultstatus erlangte.

Spanien: Fifa setzt Sperre gegen Trippier vorerst aus

Der für 10 Wochen gesperrte englische Internationale Kieran Trippier ist zumindest für seinen spanischen Klub Atlético Madrid vorerst wieder spielberechtigt. Die Fifa bestätigte am Sonntag, dass zunächst ein Entscheid des Berufungsausschusses abgewartet werde, ehe die Sanktion des englischen Verbandes FA international ausgeweitet werde. Atlético hatte gegen die wegen Verstössen gegen Wettregeln ausgesprochene Sperre Einspruch eingelegt. Trippier bestreitet die Vorwürfe.