Internationale Fussball-News Boca-Trainer Russo verstorben

09.10.2025, 08:44

Legende: Litt schon länger an Krebs Miguel Angel Russo. imago images/Agencia EFE

Boca-Trainer Russo an Krebs gestorben

Der Trainer des argentinischen Spitzenklubs Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ist tot. Das teilte der Verein aus Buenos Aires mit. Beim 69-Jährigen war 2017 Krebs diagnostiziert worden. Russo hatte die Boca Juniors in diesem Sommer zum dritten Mal als Trainer übernommen. Weil sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, hatte er zuletzt bereits nicht mehr auf der Bank gesessen. Sein letztes Spiel, in dem er die Mannschaft betreute, bestritt er vor rund zweieinhalb Wochen. Im berühmten Stadion La Bombonera spielten die Boca Juniors 2:2 gegen Central Cordoba.


