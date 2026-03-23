Legende: Übernimmt den Posten als Sportdirektor in Dortmund Nils-Ole Book. Imago Images/Fabian Kleer

Dortmund hat einen neuen Sportdirektor

Borussia Dortmund hat Nils-Ole Book als neuen Sportdirektor verpflichtet. Der 40-Jährige wechselt vom deutschen Zweitligisten SV Elversberg zum BVB. Book gilt als Mann mit exzellentem Auge für Talente. Er wird mit einem Vertrag bis 2029 ausgestattet. Erst am Sonntag hatte Dortmund die Trennung von Sebastian Kehl vermeldet. Dieser wird nach seinem sofortigen Abschied beim BVB als Sportvorstand beim Hamburger SV gehandelt.

Neuer Coach für Vargas und Sow in Sevilla

Ruben Vargas und Djibril Sow bekommen einen neuen Trainer. Einen Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen Valencia trennten sich die Andalusier von Trainer Matias Almeyda, wie der Klub mitteilte. Der 53-jährige Argentinier Almeyda war im Sommer zum FC Sevilla gestossen. Nach 29 Runden belegt der Europa-League-Rekordsieger in der spanischen Meisterschaft nur den 15. Platz, mit drei Punkten Reserve auf die Abstiegsränge. Den Nachfolger von Almeyda hat der FC Sevilla noch nicht kommuniziert.

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