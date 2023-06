Legende: Wagt ein neues Abenteuer in der Premier League Mahmoud Dahoud. IMAGO / Revierfoto

Premier League: Dahoud schliesst sich Brighton an

Mahmoud Dahoud setzt seine Karriere nach dem Abschied von Borussia Dortmund wie erwartet in England fort. Der 27-jährige Mittelfeldspieler schliesst sich Brighton & Hove Albion an, das bestätigte der Klub aus der Premier League am Freitag. Dahoud wechselt ablösefrei und erhält bei den «Seagulls» einen Vierjahresvertrag. Brighton gehörte unter dem hoch gelobten Trainer Roberto De Zerbi als Sechster der Premier League zu den Überraschungen der abgelaufenen Saison.