Legende: Wurde 80 Jahre alt Dimitar Penew. REUTERS/Toussaint KLuiters

Dimitar Penew verstorben

Der frühere bulgarische Fussball-Nationaltrainer Dimitar Penew ist tot. Der Coach, der Bulgarien bei der WM 1994 in den USA sensationell in die Halbfinals geführt hat, starb nach Angaben des bulgarischen Verbandes nach längerer Krankheit am Samstag im Alter von 80 Jahren. Penew galt als eine der bekanntesten Fussball-Persönlichkeiten seines Landes und wurde unter anderem als bester bulgarischer Trainer des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet. Als Spieler war er bei den Weltmeisterschaften 1966, 1970 und 1974 dabei.