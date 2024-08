Legende: Trainiert bereits mit dem BVB Neuzugang Yan Couto, hier im Trainingslager in Bad Ragaz. IMAGO/RHR-Foto

Bundesliga: Couto ist ein Dortmunder

Jetzt ist es offiziell: Borussia Dortmund hat den brasilianischen Rechtsverteidiger Yan Couto von Manchester City verpflichtet. Der 22-Jährige, der bereits im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz weilt, überzeugte in der vergangenen Spielzeit beim LaLiga-Überraschungsklub Girona mit 11 Torbeteiligungen, darunter 10 Vorlagen. Damit war der auf der rechten Aussenbahn variabel einsetzbare Couto drittbester Assistgeber. Der BVB hat sich mit ManCity auf eine einjährige Leihe geeinigt mit der Option auf eine definitive Übernahme.

Ex-Basler Boëtius besiegt Krebs

Der frühere FCB-Spieler Jean-Paul Boëtius hat zum 2. Mal seine Krebserkrankung überstanden. «Endlich kann ich sagen, dass es mir gut geht. Ich habe vor 15 Tagen gute Nachrichten aus dem Krankenhaus erhalten», so der 30-jährige Niederländer. Nun will der zurzeit vereinslose Mittelfeldspieler so schnell wie möglich auf den Rasen zurück: «Ich bin bereit! Ich bin in guter Form und will wieder spielen», sagte Boëtius gegenüber der Talkshow De Oranjezomer.