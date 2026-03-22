Legende: Ist nicht mehr Sportdirektor des BVB Sebastian Kehl. imago images/Sven Simon

Bundesliga: Kehl verlässt Dortmund

Borussia Dortmund und Sebastian Kehl gehen ab sofort überraschend getrennte Wege. Der BVB gab die Trennung des 46-Jährigen am Sonntag, einen Tag nach dem 3:2-Heimsieg über den HSV, bekannt. Diese Entscheidung hätten die Geschäftsführung des Klubs und der bisherige Sportdirektor «einvernehmlich» getroffen, hiess es. Ab 2018 war Kehl vier Jahre Leiter der Lizenzspielerabteilung des BVB. Im Sommer 2022 übernahm der 31-fache deutsche Nationalspieler den Posten des Sportdirektors. Vor seiner Funktionärskarriere hatte Kehl von 2002 bis 2015 362 Pflichtspiele für den BVB absolviert.

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