Legende: Verletzte sich am Mittwochabend Eduardo Camavinga. IMAGO / NurPhoto

LaLiga: Camavinga länger out

Real Madrids Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga hat sich am Mittwochabend beim 1:0-Sieg gegen Getafe einen kompletten Riss der linken Adduktorensehne zugezogen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Der 22-Jährige musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Die Ausfalldauer soll sich auf 3 Monate belaufen, wodurch Camavinga auch die Fifa-Klub-WM im Juni/Juli verpassen wird. Die Verletzung ist ein herber Rückschlag für die «Königlichen», bei denen vor dem Copa-del-Rey-Final am Samstag auch Kylian Mbappé, Ferland Mendy und David Alaba fraglich sind.

Serie A: Lecces Physiotherapeut verstorben

Die für Freitag angesetzte Partie zwischen Atalanta und Lecce wurde nach dem unerwarteten Tod eines Staff-Mitglieds der Gastmannschaft verschoben. «Der Physiotherapeut (Graziano Fiorita), der seit über 20 Jahren für den Klub tätig war, befand sich mit dem Team im Trainingslager in Coccaglio», teilte Lecce in einer Erklärung mit. Atalanta liegt in der Serie A mit 64 Punkten auf dem 3. Platz, 7 Punkte hinter Leader Inter Mailand. Lecce liegt mit 26 Punkten auf Platz 17, einen Punkt vor der Abstiegszone.

