Legende: War am Samstag im Derby gegen die Rangers bedient Wilfried Nancy. Imago/News Licencing

Scottish Premiership: Nancy muss in Glasgow gehen

Der schottische Rekordmeister Celtic Glasgow hat sich nach nur 32 Tagen im Amt von Trainer Wilfried Nancy getrennt. Die sofortige Vertragsauflösung gab der amtierende Champion am Montag zwei Tage nach der 1:3-Pleite im «Old Firm» gegen die Glasgow Rangers bekannt. Neben dem Franzosen müssen auch seine Asistenten Kwame Ampadu, Jules Gueguen und Maxime Chalier den Verein verlassen, zudem geht auch der Sportliche Leiter Paul Tisdale. Ein Nachfolger oder eine Interimslösung für den Trainerposten wurde zunächst nicht benannt.

ManCity lange ohne Gvardiol

Manchester City muss vermutlich lange auf Stamm-Innenverteidiger Josko Gvardiol verzichten. Wie der Tabellenzweite der Premier League am Montagabend bestätigte, hat sich der Kroate das rechte Schienbein gebrochen. Gvardiol werde sich im Laufe der Woche einer Operation unterziehen. Die Verletzung ereignete sich in der zweiten Spielhälfte der Partie gegen Chelsea am Sonntag (1:1). Zur genauen Ausfalldauer des kroatischen Nationalspielers machten die «Skyblues» noch keine genaue Angabe.