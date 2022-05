Legende: Spielte 18 Jahre lang für den Rekordmeister Giorgio Chiellini. IMAGO / Antonio Balasco

Italien: Chiellini verlässt Juventus Turin

Der italienische Fussball-Europameister Giorgio Chiellini wird Rekordmeister Juventus Turin nach dem Saisonende verlassen. Diesen Schritt kündigte der Juve-Captain nach der Niederlage im Cupfinal gegen Inter Mailand (2:4 n.V.) an. Der 37 Jahre alte Chiellini liess offen, ob er zu einem anderen Klub wechselt oder seine aktive Karriere beendet. «Es waren fantastische Jahre. Jetzt sind die Jungen dran. Ich habe alles gegeben und hoffe, dass ich etwas hinterlasse», sagte der Abwehr-Routinier, der seine Laufbahn in der Nationalmannschaft wie zuletzt bereits angekündigt im Sommer beenden wird. Chiellini spielt seit 18 Jahren bei Juventus und hat in dieser Zeit neunmal die Meisterschaft und fünfmal den Cup gewonnen.

00:28 Video Archiv: Chiellini trifft per Kopf gegen Barcelona Aus sportlive vom 11.04.2017. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

