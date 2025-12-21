Legende: Verletzt sich im Training Andreas Christensen. Imago Images/NurPhoto

Christensen fehlt Barcelona länger

Andreas Christensen hat sich im Training des FC Barcelona verletzt. Der dänische Verteidiger zog sich einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Das teilte der Klub des 29-Jährigen am Sonntag mit. Der ehemalige Verteidiger von Chelsea, der aufgrund wiederholter Verletzungen fast die gesamte letzte Saison verpasst hatte, wird sich keiner Operation unterziehen und laut katalanischen Medienberichten voraussichtlich drei bis vier Monate lang nicht spielen können.

