Legende: Wird sich künftig Atalantas Spiele ansehen Raffaele Palladino. AP Photo/Jose Breton

Serie A: Palladino neuer Atalanta-Trainer

Der italienische Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo setzt als Nachfolger des entlassenen Trainers Ivan Juric auf den früheren italienischen Nationalspieler Raffaele Palladino. Der 41-jährige Palladino unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Bergamasken bekannt gaben. Juric war bei Atalanta erst im letzten Sommer auf Gian Piero Gasperini gefolgt. Dieser hatte das Team 9 Jahre lang sehr erfolgreich betreut und 2024 die Europa League gewonnen.

