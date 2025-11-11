 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News CL-Teilnehmer Atalanta findet neuen Trainer

11.11.2025, 16:18

Teilen
Nachdenklicher Mann im Anzug auf Fussballtribüne.
Legende: Wird sich künftig Atalantas Spiele ansehen Raffaele Palladino. AP Photo/Jose Breton

Serie A: Palladino neuer Atalanta-Trainer

Der italienische Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo setzt als Nachfolger des entlassenen Trainers Ivan Juric auf den früheren italienischen Nationalspieler Raffaele Palladino. Der 41-jährige Palladino unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Bergamasken bekannt gaben. Juric war bei Atalanta erst im letzten Sommer auf Gian Piero Gasperini gefolgt. Dieser hatte das Team 9 Jahre lang sehr erfolgreich betreut und 2024 die Europa League gewonnen.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)