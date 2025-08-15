Legende: In die Wüste nach 10 Jahren bei den Bayern Kingsley Coman. Imago/Sven Simon

Coman wird Teamkollege von Ronaldo

Der Transfer von Kingsley Coman zum saudischen Klub Al-Nassr, der bis zu 30 Millionen Euro hinblättert, ist in trockenen Tüchern. Der 29-jährige Franzose unterschrieb beim Team von Superstar Cristiano Ronaldo einen Vertrag bis 2028, jährlich soll er ein Nettogehalt von 20 Millionen Euro einstreichen. Coman war vor zehn Jahren erst leihweise zu den Bayern gewechselt, 2017 wurde er vom deutschen Rekordmeister fest verpflichtet. Mit den Münchnern wurde Coman 9 Mal Meister, 3 Mal Pokalsieger und 1 Mal Champions-League-Sieger.

Leipzig verpflichtet Romulo

RB Leipzig hat auf den Abgang von Benjamin Sesko zu Manchester United mit der Verpflichtung von Romulo reagiert. Der 23-jährige Brasilianer kommt für bis zu 20 Millionen Euro aus der Türkei von Göztepe. In der vergangenen Saison gelangen dem grossgewachsenen Stürmer 22 Skorerpunkte (13 Tore/9 Vorlagen) in 29 Liga-Spielen. Bei den Leipzigern erhält Romulo einen Vertrag bis 2030.