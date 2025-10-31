Legende: Bejubeln den Finaleinzug Die Spieler von Palmeiras. IMAGO / Sports Press Photo

Copa Libertadores: Palmeiras vs. Flamengo im Endspiel

Die Finalisten der Copa Libertadores 2025 stehen fest: Palmeiras trifft am 29. November in Lima auf Flamengo. Damit wird das Finalspiel zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit. Seit 2019 haben nur noch Teams aus Brasilien das Pendant zur europäischen Champions League gewonnen. Palmeiras aus Sao Paulo, der Sieger der Jahre 2020 und 2021, sicherte sich die Finalteilnahme mit einem Gesamtskore von 4:0 gegen Quito (ECU). Im anderen Halbfinal-Duell setzte sich Flamengo aus Rio de Janeiro, zuletzt triumphierend 2019 und 2022, gegen Racing Avellaneda (ARG) mit 1:0 durch.