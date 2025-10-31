Legende: Grosser Wirbel um die Schiedsrichter in der türkischen Liga (Symbolbild). imago images/Anadolu Agency

Türkei: Fast 150 Schiedsrichter suspendiert

Die Disziplinarkommission des türkischen Fussballverbandes (TFF) suspendierte am Freitag 149 Schiedsrichter, die beschuldigt werden, trotz Verbots auf Fussballspiele gewettet zu haben. Die Sperren reichen von 8 bis 12 Monaten, wie die TFF mitteilte. Ausserdem laufen Ermittlungen gegen drei weitere Schiedsrichter, die ebenfalls verdächtigt sind. 22 der beteiligten Schiedsrichter, 15 davon Linienrichter, sind in der höchsten Liga tätig.

Copa Libertadores: Palmeiras vs. Flamengo im Endspiel

Die Finalisten der Copa Libertadores 2025 stehen fest: Palmeiras trifft am 29. November in Lima auf Flamengo. Damit wird das Finalspiel zum 4. Mal in den letzten 5 Jahren zu einer rein brasilianischen Angelegenheit. Palmeiras aus Sao Paulo, der Sieger der Jahre 2020 und 2021, sicherte sich die Finalteilnahme mit einem Gesamtskore von 4:3 gegen Quito (ECU). Im anderen Halbfinal-Duell setzte sich Flamengo aus Rio de Janeiro, zuletzt triumphierend 2019 und 2022, gegen Racing Avellaneda (ARG) mit 1:0 durch.