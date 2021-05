Legende: Hat sich im Gesicht verletzt Kevin De Bruyne. Keystone

England: De Bruynes EM-Teilnahme ungewiss

Für Kevin De Bruyne endete der Champions-League-Final mit Manchester City am Samstag gleich doppelt bitter. Der Superstar aus Belgien musste sich bei der 0:1-Niederlage in Porto nach einem Zusammenprall mit Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger nach einer Stunde verletzt auswechseln lassen. Untersuchungen im Spital ergaben, dass der 29-Jährige einen Nasenbeinbruch und einen Bruch des Augenhöhlenbogens erlitten hat. Was die Gesichtsverletzungen für seine Teilnahme mit der belgischen Nationalmannschaft an der EM-Endrunde bedeuten, ist unklar. Belgien bestreitet sein erstes Vorrundenspiel am 12. Juni in St. Petersburg gegen Russland.

Deutschland: Dardai bleibt Hertha-Trainer

Pal Dardai bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer des Bundesligisten Hertha BSC. Das teilte der Hauptstadtklub auf der digitalen Mitgliederversammlung am Sonntag mit. Dardai hatte das Amt im Januar von Bruno Labbadia ein 2. Mal übernommen und den abstiegsbedrohten Klub zum Klassenerhalt geführt.