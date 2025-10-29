Legende: Wird 2025 nicht mehr auflaufen können Kevin De Bruyne. Imago Images/Giuseppe Maffia

De Bruyne erfolgreich operiert

Kevin De Bruyne hat sich am Mittwoch im belgischen Antwerpen einer Operation an seinem rechten Oberschenkel unterzogen. Der Eingriff sei «ein vollkommener Erfolg» gewesen, gab sein Klub Napoli in einem Statement bekannt. Der 34-jährige Spielmacher hatte sich am Samstag gegen Inter Mailand (3:1) bei der Ausführung eines Elfmeters eine Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels zugezogen. De Bruynes Ausfalldauer wird auf 3 bis 5 Monate geschätzt.

Resultate

«Unverzichtbarer» Pedri fehlt Barcelona

Barcelona muss vorerst auf Mittelfeldspieler Pedri verzichten. Der Spanier hat eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, teilten die Katalanen am Mittwoch mit, ohne eine Ausfallzeit zu definieren. Diese hänge vom Heilungsverlauf ab. Bei Trainer Hansi Flick ist Pedri gesetzt: Seit der frühere Bundestrainer bei Barcelona arbeitet, hat der 22-Jährige 72 von insgesamt 73 Partien absolviert.

Resultate