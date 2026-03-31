Legende: Schwierige Aufgabe in London Für Roberto De Zerbi. AP Photo/Thibault Camus

Tottenham mit nächstem Coach

Die Tottenham Hotspurs haben wie erwartet Roberto De Zerbi als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 46-jährige Italiener soll den Londoner Traditionsklub zunächst vor dem Gang in die zweite Liga bewahren. Die Spurs belegen den 17. Tabellenplatz und sind nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt. De Zerbi ist bereits der dritte Trainer der Spurs in dieser Saison nach Thomas Frank und Igor Tudor.

Ghana feuert Trainer Addo

Gut zwei Monate vor WM-Start hat Ghana seinen Nationaltrainer Otto Addo entlassen. Das teilte der Verband GFA in der Nacht nach dem 1:2 gegen Deutschland mit. Für die «Black Stars» war es die 4. Pleite nacheinander. Unmittelbar nach der knappen Testspiel-Niederlage in Stuttgart hatte Addo im ARD-Interview noch gesagt, dass der Verband den eingeschlagenen Weg mit ihm fortsetzen möchte. Der als Sohn ghanaischer Eltern in Deutschland aufgewachsene Addo war seit März 2024 im Amt gewesen.

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