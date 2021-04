Der Nagelsmann-Nachfolger in Leipzig heisst Marsch

RB Leipzig ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Julian Nagelsmann schnell fündig geworden. Zwei Tage nach dem verkündeten Nagelsmann-Wechsel zu Bayern München einigte sich Leipzig mit Jesse Marsch auf eine Zusammenarbeit. Der 47-jährige Amerikaner kommt vom Schwesterklub Red Bull Salzburg und galt als Favorit auf den Posten. Marsch arbeitete bereits in der Saison 2018/19 als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig. Auch zuvor war er als Trainer von New York Red Bulls im RB-Kosmos tätig.