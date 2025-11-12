 Zum Inhalt springen

Internationale Fussball-News Edwards neuer Wolverhampton-Trainer

12.11.2025, 15:33

Person in dunkler Jacke applaudiert in Stadion.
Legende: Übernimmt das Zepter bei Wolverhampton Rob Edwards. IMAGO / NurPhoto

Ex-Spieler Edwards neu «Wolves»-Coach

Die Wolverhampton Wanderers haben Rob Edwards als neuen Trainer mit einem Vertrag über dreieinhalb Jahre verpflichtet. Edwards, der bis zuletzt den Championship-Klub Middlesbrough trainierte, beerbt damit Vitor Pereira, der Anfang Monat entlassen worden war. Der 42-jährige Waliser kennt die Premier League sowohl als Coach als auch als Spieler: In der Saison 2023/24 hatte er Luton Town in der englischen Beletage trainiert, zwischen 2004 und 2008 absolvierte er als Verteidiger 111 Spiele für die «Wolves».

