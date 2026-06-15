Legende: Setzt seine Klubkarriere bei Real Madrid fort Der ehemalige Barcelona-Junior Marc Cucurella. Getty Images/Cesar Gomez

LaLiga: Real Madrid holt Cucurella von Chelsea

Nach der Verpflichtung von José Mourinho als Trainer hat Real Madrid auch auf dem Spielermarkt ein erstes Mal zugeschnappt. Die «Königlichen» machten am Montag den Zuzug von Marc Cucurella publik. Für den spanischen linken Aussenverteidiger sollen die Madrilenen gemäss Medienberichten 60 Mio. Euro an Chelsea überweisen. Der 27-jährige Cucurella, der aktuell mit Spanien die WM bestreitet, erhält einen 6-Jahres-Vertrag. Real plant nach zwei Saisons ohne Titel in diesem Sommer eine Transferoffensive.

Resultate