Spanien: Barcelona vermeldet Einigung

Beim kriselnden FC Barcelona haben Klub- und Spielervertreter eine Grundsatzvereinbarung über einen Lohnverzicht im Gesamtumfang von 122 Millionen Euro erzielt. Zusätzlich sollen variable Zahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro auf einen Zeitraum von 3 Jahren verteilt werden, wie die Katalanen mitteilten. Spieler und die anderen Betroffenen müssten der Grundsatzvereinbarung noch zustimmen. Dem Klub drohte gemäss Medienberichten wegen der Corona-Krise der Konkurs.

Afrika: Al-Ahly gewinnt Champions League

Der ägyptische Klub Al-Ahly ist zum 9. Mal afrikanischer Klubmeister. Im Final gegen den Kairoer Stadtrivalen Zamalek erzielte Mohamed «Afsha» Magdy in der 85. Minute das siegbringende 2:1. Zuvor hatten Amr al Soleya für Al-Ahly und Shikabala für Zamalek getroffen. Al-Ahly wird durch den Erfolg auch Afrika an der im Februar geplanten Fifa-Klub-WM in Doha vertreten. Bis Ende September war Al-Ahly vom Zürcher René Weiler gecoacht worden. Nach einem Streit mit der Klubführung wurde die Zusammenarbeit beendet.