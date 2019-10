Barcelona - Real wird verschoben

Der für den 26. Oktober angesetzte «Clásico» zwischen Titelverteidiger Barcelona und Rekordmeister Real Madrid wird verschoben. Dies teilte der spanische Fussballverband (RFEF) am Freitag mit. Bis Montag sollen die Klubs einen Nachholtermin finden, als mögliches Datum ist der 18. Dezember im Gespräch. Zur Verschiebung kam es wegen den politischen und sozialen Unruhen in Katalonien. Am 26. Oktober ist in Barcelona eine Grossdemonstration der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die Gerichtsurteile für die Separatistenführer der Region geplant.

Balakow tritt nach Rassismus-Eklat zurück

Bulgariens Nationaltrainer Krassimir Balakow hat 4 Tage nach den rassistischen Vorfällen beim EM-Qualifikationsspiel gegen England (0:6) seinen Rücktritt bekannt gegeben. Gemäss offizieller Mitteilung habe zudem die gesamte Führung des nationalen Verbandes ihre Mandate niedergelegt. Man sei «übereingekommen, dass die Leistungen des Nationalteams zuletzt enttäuschend» gewesen seien.

Italien will mit VAR Fans identifizieren

Angesichts anhaltender Diskriminierungen in Stadien will der italienische Fussballverband nun mit Hilfe des Videobeweises gegen das rassistische Verhalten von Fans vorgehen. Mit dem VAR sollen in Zukunft nicht nur Schiedsrichterentscheidungen überprüft, sondern auch auffällig gewordene Zuschauer identifiziert werden. «Es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Das muss aufhören, und dafür werden wir den Videobeweis nutzen», sagte Verbandspräsident Gabriele Gravina gegenüber Sky Sport Italien.

