Legende: Ein kleines Tänzchen nach dem grössten Erfolg der Klubgeschichte David Mokwa (r.) und Bambasé Conté bejubeln den erstmaligen Aufstieg der Elversberger in die Bundesliga. IMAGO / Jan Huebner

2. Bundesliga: Elversberg rauf, Fortuna runter

Elversberg folgt Schalke in die Bundesliga. Am letzten Spieltag liessen die Saarländer nichts anbrennen und schlugen Absteiger Preussen Münster 3:0. Die Barrage gegen Wolfsburg bestreitet Paderborn. Düsseldorf mit Stürmer Cedric Itten steigt ab. Die Fortuna unterlag bei Greuther Fürth 0:3 und musste dem Gegner wegen dem um ein Tor schlechteren Torverhältnis den Vortritt lassen. Fürth mit Jan Elvedi und Aaron Keller spielt in der Barrage gegen Rot Weiss Essen um den Klassenerhalt.

Bundesliga: Riera muss gehen

Frankfurt trennt sich von Trainer Riera. Der Spanier war erst im Februar zur Eintracht gestossen. Letztlich resultierte nur Rang 7. «Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden», sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Österreich: Linz gewinnt zum zweiten Mal das Double

Der Linzer ASK sichert sich zum 2. Mal das Double. Auf den Cupsieg liess das Team von Trainer Dietmar Kühbauer mit einem 3:0 bei Austria Wien den Meistertitel folgen. Bereits 1965 gewann der LASK das Double. Seither blieb der Klub aus Oberösterreich ohne Titel.