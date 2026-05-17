Legende: Ein kleines Tänzchen nach dem grössten Erfolg der Klubgeschichte David Mokwa (r.) und Bambasé Conté bejubeln den erstmaligen Aufstieg der Elversberger in die Bundesliga. IMAGO / Jan Huebner

2. Bundesliga: Elversberg rauf, Düsseldorf runter

Die kleine SV Elversberg, die im Vorjahr den Aufstieg gegen Heidenheim dramatisch vergeben hatte, folgt Schalke in die Bundesliga. Am letzten Spieltag liessen die Saarländer nichts mehr anbrennen und siegten 3:0 gegen Absteiger Preussen Münster. Die Barrage gegen Bundesligist Wolfsburg bestreitet Paderborn. Düsseldorf mit Stürmer Cedric Itten ist im Abstiegskrimi der grosse Verlierer. Die Fortuna unterlag bei Greuther Fürth 0:3 und musste dem Gegner in der Tabelle wegen dem um ein Tor schlechteren Torverhältnis den Vortritt lassen. Während Fürth mit den Schweizern Jan Elvedi und Aaron Keller den Klassenerhalt in der Barrage gegen Rot Weiss Essen sichern kann, bedeutet Platz 17 für Düsseldorf den Abstieg.

Österreich: Linz gewinnt zum zweiten Mal das Double

Der Linzer ASK sichert sich zum zweiten Mal in seiner Klubgeschichte das Double. Auf den Cupsieg liess das Team von Trainer Dietmar Kühbauer mit einem 3:0 bei Austria Wien den Meistertitel folgen. Bereits in der Saison 1964/65 gewann der LASK das Double. Seither blieb der Klub aus Oberösterreich ohne Titel.