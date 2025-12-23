Legende: Nimmt in Frankreich einen neuen Anlauf Endrick. IMAGO / Shutterstock

Ligue 1: Lyon leiht Endrick aus

Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte am Dienstag die Einigung mit dem französischen Erstligisten. Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19-jährige Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore.

Bundesliga: Baum mindestens bis Saisonende in Augsburg

Bundesligist Augsburg, das Team der Schweizer Fabian Rieder und Cédric Zesiger, setzt bis zum Saisonende auf Manuel Baum als Cheftrainer. Ursprünglich hätte der Nachfolger des Anfang Dezember entlassenen Sandro Wagner nur für drei Spiele als Interimslösung einspringen sollen. In diesen drei Partien holte der Tabellen-15. vier Punkte. Augsburg liegt nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

