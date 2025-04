Ägypten: Koller muss nach CL-Aus gehen

Der ägyptische Klub Al-Ahly hat sich am Samstag von seinem Schweizer Trainer Marcel Koller getrennt. Einen Tag zuvor war Al-Ahly im Halbfinal der afrikanischen Champions League gescheitert. Koller war seit September 2022 Trainer beim ägyptischen Rekordmeister. In seiner zweieinhalbjährigen Amtszeit führte er den Klub zu insgesamt 9 Titeln. Unter anderem gewann man 2023 und 2024 jeweils das Double bestehend aus nationaler Meisterschaft und Champions League. In der aktuellen Saison ist Al-Ahly jedoch auch in der Liga nicht auf Meisterkurs.