Gladbach kann bald wieder auf Zakaria zählen

Denis Zakaria hat sich am Samstag beim Zusammenprall mit Yann Sommer nicht ernsthaft verletzt. Im Anschluss an die Bundesliga-Partie zwischen Mönchengladbach und Dortmund (1:2) konnte der Schweizer Internationale Entwarnung geben: «Es ist nichts Schlimmes. Ich werde schnell wieder zurück sein.» Ob es für einen Einsatz im Nachholspiel gegen den 1. FC Köln am Mittwoch reicht, entscheidet sich wohl erst am Spieltag. Zakaria war nach einer halben Stunde mit dem herauslaufenden Sommer zusammengeprallt und musste etwas später mit Schmerzen im linken Bein ausgewechselt werden.