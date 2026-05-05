Legende: Trainiert ab der kommenden Saison im Baskenland Edin Terzic. Imago/Sven Simon

LaLiga: Terzic übernimmt Bilbao

Edin Terzic wird zur kommenden Saison Trainer von Athletic Bilbao. Dies bestätigte der Basken-Klub am Dienstag, bereits im April hatte es Medienberichte über die bevorstehende Einigung gegeben. Terzic, früherer Erfolgscoach von Borussia Dortmund, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei Bilbao tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Ernesto Valverde, dessen Abschied schon länger feststeht, an. Terzic hatte beim BVB nach der Niederlage im Champions-League-Final 2024 gegen Real Madrid (0:2) aufgehört.

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