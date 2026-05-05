 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Internationale Fussball-News Ex-BVB-Coach Terzic heuert bei Athletic Bilbao an

05.05.2026, 13:11

Teilen
Mann vor verschwommenem Athletic Club-Logo.
Legende: Trainiert ab der kommenden Saison im Baskenland Edin Terzic. Imago/Sven Simon

LaLiga: Terzic übernimmt Bilbao

Edin Terzic wird zur kommenden Saison Trainer von Athletic Bilbao. Dies bestätigte der Basken-Klub am Dienstag, bereits im April hatte es Medienberichte über die bevorstehende Einigung gegeben. Terzic, früherer Erfolgscoach von Borussia Dortmund, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Bei Bilbao tritt der 43-Jährige die Nachfolge von Ernesto Valverde, dessen Abschied schon länger feststeht, an. Terzic hatte beim BVB nach der Niederlage im Champions-League-Final 2024 gegen Real Madrid (0:2) aufgehört.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)