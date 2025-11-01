Legende: Der schlechte Saisonstart wurde ihm zum Verhängnis Patrick Vieira. imago images/Buzzi

Serie A: Genua trennt sich von Trainer Vieira

Der frühere Weltmeister Patrick Vieira hat seinen Posten als Trainer des italienischen Erstligisten CFC Genua aufgegeben. Wie der Klub am Samstag mitteilte, ist der 49-jährige Franzose nicht mehr für das Serie-A-Schlusslicht verantwortlich. Vieira war erst im vergangenen November verpflichtet worden und hatte das Team zwischenzeitlich stabilisiert – doch der Start in die neue Saison war völlig misslungen. Mit nur 3 Punkten aus neun Ligaspielen steht Genua am Tabellenende. Bereits am Freitag trennte sich der Verein von Sportdirektor Marco Ottolini.

