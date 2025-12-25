Legende: Soll positiv auf Kokain getestet worden sein Der Fenerbahce-Vorsitzende Sadettin Saran. Imago Images/Seskim Photo TR

Nächste Verhaftung im türkischen Fussball

Nach den vielen Festnahmen im Zuge des Wettskandals in der Türkei ist eine weitere Verhaftung erfolgt: Fenerbahce-Präsident Sadettin Saran wurde wegen angeblich illegalen Drogenkonsums im Rahmen laufender Ermittlungen an Heiligabend in Gewahrsam genommen. Dies berichten mehrere türkische Medien übereinstimmend. Der türkisch-amerikanische Doppelbürger soll bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden sein. Der Klub bestätigte die Festnahme in einem Statement: «Wir sind davon überzeugt, dass unser Präsident diesen Prozess mit Vernunft und Standhaftigkeit meistern wird.»

Iran will Pride-Partie bei WM verhindern

Beim WM-Gruppenspiel Iran gegen Ägypten am 27. Juni (05:00 Uhr, MEZ-Zeit) in Seattle soll die LGBTQ+-Community im Mittelpunkt stehen. Für Teheran undenkbar, da die Partie in einen islamischen Trauermonat fällt. Der Iran lehnt sich gegen den Pride-Match auf. «Wir haben keinerlei Interesse, unser 3. WM-Spiel im Zeichen der Regenbogenfarben auszutragen. Wir wollen das unbedingt verhindern», sagte Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch, wie die Tageszeitung Hammihan berichtete.

