Internationale Fussball-News Fenerbahce-Präsi Saran wieder frei – Iran gegen Pride-Spiel an WM

25.12.2025, 11:14

Legende: Soll positiv auf Kokain getestet worden sein Der Fenerbahce-Vorsitzende Sadettin Saran. Imago Images/Seskim Photo TR

Nächstes Intermezzo im türkischen Fussball

Nach den vielen Festnahmen im Zuge des Wettskandals in der Türkei erfolgte kurzzeitig eine weitere Verhaftung: Fenerbahce-Präsident Sadettin Saran war wegen angeblich illegalen Drogenkonsums im Rahmen laufender Ermittlungen an Heiligabend in Gewahrsam genommen worden. Gemäss Medienberichten soll der türkisch-amerikanische Doppelbürger bei einer Haarprobe positiv auf Kokain getestet worden. Tags darauf ist der 61-Jährige unter richterlichen Auflagen wieder auf freien Fuss gesetzt worden.

Iran will Pride-Partie bei WM verhindern

Beim WM-Gruppenspiel Iran gegen Ägypten am 27. Juni (05:00 Uhr, MEZ-Zeit) in Seattle soll die LGBTQ+-Community im Mittelpunkt stehen. Für Teheran undenkbar, da die Partie in einen islamischen Trauermonat fällt. Der Iran lehnt sich gegen den Pride-Match auf. «Wir haben keinerlei Interesse, unser 3. WM-Spiel im Zeichen der Regenbogenfarben auszutragen. Wir wollen das unbedingt verhindern», sagte Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch, wie die Tageszeitung Hammihan berichtete.

WM 2026

