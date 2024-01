Legende: Wird seine Tätigkeit bei Royal Antwerpen einstellen müssen Marc Overmars. imago images/PhotoNews/Peter De Voecht

Fifa sperrt Overmars weltweit

Die Sperre gegen den niederländischen Ex-Nationalspieler Marc Overmars wegen grenzüberschreitenden Verhaltens gegenüber Frauen ist vom Weltverband Fifa ausgeweitet worden. Nachdem der 50-Jährige im November 2023 ein Berufsverbot im niederländischen Fussball für ein Jahr plus ein weiteres auf Bewährung erhalten hatte, sperrte ihn die Fifa-Disziplinarkommission nun für alle Aktivitäten weltweit. Damit übernimmt der Weltverband die Entscheidung, die das niederländische «Instituut Sportrechtspraak» (ISR) im Vorjahr getroffen hatte und vom niederländischen Fussballverband KNVB an die Fifa weitergeleitet worden war. Overmars hatte in seiner Position als Sportdirektor des niederländischen Topklubs Ajax Amsterdam mehreren Mitarbeiterinnen unangemessene Fotos und Nachrichten geschickt, später bat er um Entschuldigung für sein Verhalten.