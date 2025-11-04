Legende: Seine Zeit in Florenz war kurz Stefano Pioli. Keystone/MARCO BUCCO

Serie A: Die Fiorentina reagiert auf den schlechten Saisonstart

Stefano Pioli ist nicht mehr Trainer der Fiorentina. Der 60-jährige Italiener muss gemäss Mitteilung des Klubs seinen Posten nach kurzer Zusammenarbeit wieder räumen. Die Entlassung Piolis, der das Amt erst im Sommer angetreten hat, kommt nicht überraschend. Die Fiorentina mit dem Schweizer Simon Sohm ist nach 10 Runden noch sieglos in der Serie A und liegt mit lediglich 4 Punkten am Tabellenende, was dem schlechtesten Wert in der 99-jährigen Vereinsgeschichte in der Frühphase einer Saison entspricht. Interimsmässig übernimmt Piolis Landsmann Daniele Galloppa die Verantwortung für die Equipe.

