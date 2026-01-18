 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Internationale Fussball-News Frankfurt trennt sich von Trainer Toppmöller

18.01.2026, 12:54

Teilen
Person in dunkler Jacke vor unscharfem Hintergrund.
Legende: Muss bei Frankfurt gehen Dino Toppmöller. IMAGO / Noah Wedel

Bundesliga: Frankfurt muss auf Trainersuche

Eintracht Frankfurt hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Trainer Dino Toppmöller mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies teilten die Hessen am Sonntag und damit nicht einmal 48 Stunden nach dem enttäuschenden 3:3 bei Werder Bremen mit. Vorausgegangen sein soll eine längere Krisensitzung per Videokonferenz der Führungsetage am Samstag. Die SGE war mit nur zwei Punkten aus drei Spielen ins neue Jahr gestartet und hatte dabei neun Gegentore kassiert. Zunächst werden interimsweise U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)