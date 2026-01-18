Legende: Muss bei Frankfurt gehen Dino Toppmöller. IMAGO / Noah Wedel

Bundesliga: Frankfurt muss auf Trainersuche

Eintracht Frankfurt hat auf die anhaltende sportliche Misere reagiert und Trainer Dino Toppmöller mit sofortiger Wirkung freigestellt. Dies teilten die Hessen am Sonntag und damit nicht einmal 48 Stunden nach dem enttäuschenden 3:3 bei Werder Bremen mit. Vorausgegangen sein soll eine längere Krisensitzung per Videokonferenz der Führungsetage am Samstag. Die SGE war mit nur zwei Punkten aus drei Spielen ins neue Jahr gestartet und hatte dabei neun Gegentore kassiert. Zunächst werden interimsweise U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen.

